«Deadpool»-Star Ryan Reynolds feiert dritten Aufstieg seines Vereins

Premiere im englischen Fussball

Noch keinem Club in den fünf obersten englischen Spielklassen ist es zuvor gelungen, in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten aufzusteigen, berichtet «Sky News». Doch durch den ungefährdeten 3:0–Sieg über Charlton Athletic gelang dem walisischen AFC Wrexham am Samstag genau dieses Kunststück. Der zum direkten Aufstieg berechtigende zweite Platz in der League One ist dem Team so nicht mehr zu nehmen.