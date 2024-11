«Deadpool & Wolverine»: Offenes Ende dank Blake Lively

Neues Ende ist «so viel befriedigender»

In der im Kino gezeigten Variante bleibt unklar, ob die Superhelden Deadpool (Reynolds) und Wolverine (Hugh Jackman, 56) am Leben sind, nachdem sie den zerstörerischen «Time Ripper» vernichtet haben. Dafür soll sich Lively eingesetzt haben. «Ehre, wem Ehre gebührt. Ursprünglich war es so, dass es keine Spannung gab, dass der Maschinenraum in die Luft flog und unsere Helden überlebt hatten», zitiert die Website Levy.