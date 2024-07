«Deadpool & Wolverine»: Rettet dieser Film das Marvel-Universum?

Mit «Deadpool & Wolverine», der am 24. Juli in den deutschen Kinos startet, erscheint nun jedoch ein neues Marvel–Werk, das das Ruder wieder herumreissen soll. Ryan Reynolds (47) feiert als Schandmaul Deadpool sein Debüt im Marvel Cinematic Universe. Der allseits beliebte Hugh Jackman (55) kehrt nach seiner eigentlichen Abschiedsvorstellung in «Logan – The Wolverine» doch noch einmal als mit Adamantium–Klauen bewehrter Mutant Wolverine auf die Kinoleinwand zurück. Was kann da schiefgehen?