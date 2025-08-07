Dean Cain: Ex-«Superman» will Abschiebe-Agent für ICE werden

In den 1990er Jahren kannte ihn die ganze Welt als strahlenden Helden in Cape: Dean Cain (58) spielte den Superman in der TV–Serie «Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark» und wurde zum Teenie–Schwarm. Heute sorgt der Schauspieler mit einer ganz anderen Rolle für Schlagzeilen: In einem Interview mit «Fox News» kündigte Cain an, dass er als Abschiebe–Agent für die US–Einwanderungsbehörde ICE arbeiten und damit Donald Trumps (79) Einwanderungspolitik aktiv unterstützen möchte.