Dean McDermott macht neue Beziehung offiziell

Auf den Bildern posieren die beiden Arm in Arm im Magic Castle, einem Privatclub in Los Angeles. Ausserdem gab es einen Wangenkuss für den Kanadier. Eine Liebeserklärung an die Unternehmerin durfte unter den Fotos auch nicht fehlen. «Manchmal muss man einfach seine besten Klamotten anziehen und sein Mädchen ins ‹The Magic Castle› mitnehmen. Weil sie magisch ist», schrieb McDermott zu den Schnappschüssen.