Debakel beim Coachella Festival: Grimes entschuldigt sich

Grimes (36) hat sich nach ihrem katastrophalen Auftritt am ersten Coachella–Wochenende bei ihren Fans entschuldigt. Bei ihrem Auftritt auf dem beliebten Festival in der Wüste Kaliforniens kämpfte sie in der zweiten Hälfte mit erheblichen Gerätestörungen. Dazu kam, dass sie ihre Frustration offen zeigte und wütend ins Mikrofon schrie.