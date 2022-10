Vergangenen Sommer wurde die Gefahr von Deepfakes greifbar. Mehrere Bürgermeister europäischer Grossstädte, darunter Franziska Giffey (44) in Berlin und Michael Ludwig (61) in Wien, glaubten, mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (51) telefoniert zu haben. In Wahrheit handelte es sich bei der Person auf dem Bildschirm um eine digitale Fälschung, nicht Klitschko, sondern ein russisches Komiker-Duo steckte hinter den Anrufen und steuerte das Konterfei des Ukrainers. Jetzt warnt ein hochrangiger Microsoft-Mitarbeiter vor den weiteren Gefahren dieser Entwicklung.