Déjà-vu beim «Tatort»: Deutliche Parallelen der letzten beiden Krimis

So war das vermeintliche Opfer in Saarbrücken der Vater des Ermittlers, in Münster war es der ehemalige Chef von Thiel. Der eine Täter nutzte Froschgift, der andere Drogen, um den jeweiligen Kommissar ausser Gefecht zu setzen. Thiel konnte sich infolgedessen lange an nichts erinnern, Schürk war hingegen zwar stundenlang körperlich gelähmt, bekam aber alles bei vollem Bewusstsein mit. Während Schürks Vater den Abzug selbst betätigte, liess der Münsteraner Täter sich erschiessen.