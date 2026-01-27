Delani Diekmeier: Stabile Befunde machen Hoffnung

Ein Jahr voller Rückschläge

Was folgte, war eine Odyssee durch Krankenhäuser und Behandlungszimmer. Die erste Chemotherapie zeigte zunächst keine Wirkung. Zwei Operationen an der linken Lunge musste sich Delani bereits unterziehen. «2025 war für uns als Familie das schwierigste und schmerzhafteste Jahr unseres Lebens. Ein Jahr, das wir uns so nie hätten vorstellen können», fassten Dennis und Dana Diekmeier in einem gemeinsamen Instagram–Post zusammen.