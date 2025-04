«Deliver Me From Nowhere»: Erster Blick auf Bruce-Springsteen-Biopic

Die ersten Bewegtbilder zum Springsteen–Biopic «Deliver Me From Nowhere» sind da – auch wenn sie nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen haben. Bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas stellte 20th Century Studios am Wochenende Vertreten der Kinobranche einen Trailer vor. «The Bear»–Star Jeremy Allen White (34) verkörpert in dem Film Rocklegende Bruce Springsteen (75).