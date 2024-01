Dem Gehirn eine Pause geben: Diese Angewohnheiten helfen

«Today»–Liste statt «To–do»–Liste

Einen Zahnarzttermin vereinbaren, den Chef anrufen, dem Kollegen eine Mail schreiben, den Müll rausbringen: To–do–Listen sind zwar hilfreich, wenn es darum geht, nichts zu vergessen. Das Gehirn können solche endlos langen und mit Aufgaben vollgepackten Listen aber überfordern. US–Autor Robert Poynton schlägt in seinem Buch «Do Pause: You Are Not a To Do List» deshalb vor, die To–do–Liste durch eine «Today»–Liste zu ersetzen: eine Liste, die nur die Aufgaben enthält, die am heutigen Tag erledigt werden müssen.