Dementi: Prinz Harry wird Vater Charles in London nicht treffen

Prinz Harry ist am Dienstag ohne Ehefrau und Kinder aus Kalifornien kommend in London eingetroffen. Der «Daily Mail» vorliegende Videoaufnahmen zeigen ihn bei der Ankunft im Armoury House in der britischen Hauptstadt, wo eine Podiumsdiskussion zu den Invictus Games geplant ist. Am morgigen 8. Mai findet dann ein Jubiläumsgottesdienst in der Londoner St.–Pauls–Kathedrale statt.