Schnappschuss mit Pflege-Spezialistin

Demenz-Diagnose von Bruce Willis: So geht Emma Heming-Willis damit um

Emma Heming-Willis pflegt ihren an Demenz erkrankten Ehemann Bruce Willis. Via Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem neuen Leben teilhaben und postet einen Schnappschuss mit einer Pflege-Spezialistin.