Demenzkranker Bruce Willis: Emma Heming Willis über klare Momente

Die ersten Hinweise auf seine Erkrankung

Heming Willis erinnert sich im US–Frühstücksfernsehen, dass sie bereits vor der Diagnose bemerkt hatte, dass etwas mit ihrem Mann nicht stimme: «Für jemanden, der sehr gesprächig und sehr engagiert war, war er einfach etwas ruhiger geworden.» Er habe plötzlich ein wenig distanziert und kühl gewirkt. «Nicht wie Bruce, der sehr warmherzig und liebevoll ist. Das genaue Gegenteil davon zu sein, war beunruhigend und beängstigend.» Die Diagnose entriss ihr dennoch den Boden unter den Füssen: «Ich erinnere mich nur daran, dass ich es hörte und dann nichts mehr. Es war, als würde ich im freien Fall sein.»