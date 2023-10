Demenzkranker Bruce Willis ist «immer noch Bruce»

Bruce Willis «ist ein aussergewöhnlicher Mensch»

«Ich habe mich sehr bemüht, in seinem Leben zu bleiben», sagt Caron weiter. «Er ist ein aussergewöhnlicher Mensch.» Wer jemals Zeit mit ihm verbracht habe, wisse, «dass es niemanden gibt, der mehr Lebensfreude hatte als er». Daher ergebe für ihn die Vorstellung, dass Willis nun so eingeschränkt lebe, keinen Sinn. Das mache die Erkrankung des Stars so überwältigend.