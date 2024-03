Demi Lovato: Emotionale Geburtstagsgrüsse an ihren Verlobten Jutes

Die beiden sind seit Sommer 2022 ein Paar und verkündeten im Dezember 2023 ihre Verlobung. In einem Interview in der «Howard Stern Show» verriet Demi Lovato noch vor der Verlobung, dass sie sich mit einer Hochzeit noch Zeit lassen wolle, aber «definitiv» mit Jutes Kinder haben wolle. In dem Interview betonte sie, dass ihre neue Beziehung auf einem festen Fundament gebaut sei: «Jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich eine tolle Beziehung habe und mein Freund ein Jahr älter ist als ich, und wir wachsen zusammen. Es fühlt sich so gesund an.»