Demi Lovato feiert Regiedebüt mit Doku über ehemalige Kinderstars

«Es gibt keinen besseren Film oder ein besseres Thema für mein Regiedebüt», sagt Lovato, die gemeinsam mit Nicola Marsh Regie führen wird, in einem Statement. «Unser Projekt beleuchtet wichtige Botschaften darüber, wie man in der Öffentlichkeit aufwächst, wie man lernt, seine Grenzen zu schützen und wie man aktiver Fürsprecher seines eigenen Schicksals wird.» Sie fühle sich geehrt, von den Menschen lernen zu können, «die die einzigartige Erfahrung des Ruhms als Kind erlebt haben und ihre Geschichten in unserem Film teilen».