Demi Lovato und Musiker Jutes sind verlobt

Bilder zeigen die beiden strahlend und Arm in Arm. Beide tragen vollständig schwarze, aber aufeinander abgestimmte Outfits. Lovato und Jutes stehen auf einem mit Rosenblättern und Teelichtern dekorierten Holzboden. Der zarte, weissgoldene Verlobungsring mit einem tropfenförmigen Diamanten ist laut «People» eine Massanfertigung aus einer Luxusboutique in New York City.