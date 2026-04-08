Demi Lovato verliebt sich mehr und mehr in Ehemann Jutes

Auch Jutes geht auf Tour und so werden die beiden wohl ihren ersten Hochzeitstag am 25. Mai nicht gemeinsam verbringen können. Laut ihrer Homepage tritt Lovato an diesem Tag im texanischen Houston auf, Jutes nach Angaben auf seiner Webseite unterdessen in Amsterdam. Die beiden dürften aber vermutlich schnell nachfeiern, denn bei ihm steht danach demnach eine mehrwöchige Pause an und auch Lovato listet den Auftritt in Houston derzeit als vorerst letzten ihrer Tour.