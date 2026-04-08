Demi Lovato verliebt sich mehr und mehr in Ehemann Jutes

Ende Mai jährt sich zum ersten Mal der Hochzeitstag von Demi Lovato (33) und ihrem Ehemann Jordan Lutes (35). Doch die Liebe der Sängerin zu dem als Jutes bekannten Musiker wächst stetig weiter. Lovato verliebt sich «von Tag zu Tag mehr» in ihren Partner, wie sie im Gespräch mit «E! News» erzählt.
An ihrem Hochzeitstag im letzten Jahr habe Lovato demnach geglaubt, dass sie «die grösste Liebe, die man jemals für einen Menschen empfinden kann», bereits verspürte. Dem sei aber nicht so gewesen, denn «dann vergeht die Zeit und man baut einfach diese Verbindung auf, die so innig und erfüllend ist, dass man sich einfach komplett immer mehr verliebt».
Die beiden bleiben oft lange wach und lachen so viel miteinander, bis sie weinen müssen, erzählt Lovato. Solche Nächte fühlten sich wie «eine Übernachtung bei deinem besten Freund, zu dem du dich einfach wirklich sehr, sehr hingezogen fühlst» an.
Demi Lovato und Jutes: Vorerst Liebe auf Distanz
Diese Übernachtungen daheim wird es jedoch vorübergehend nicht geben, denn Lovato startet am 13. April in ihre «It's not that deep»–Tour. Ihr Ehemann sei bei den Proben aber «so unterstützend» gewesen und das sei alles, was sie verlangen könne.
Auch Jutes geht auf Tour und so werden die beiden wohl ihren ersten Hochzeitstag am 25. Mai nicht gemeinsam verbringen können. Laut ihrer Homepage tritt Lovato an diesem Tag im texanischen Houston auf, Jutes nach Angaben auf seiner Webseite unterdessen in Amsterdam. Die beiden dürften aber vermutlich schnell nachfeiern, denn bei ihm steht danach demnach eine mehrwöchige Pause an und auch Lovato listet den Auftritt in Houston derzeit als vorerst letzten ihrer Tour.