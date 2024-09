Demi Lovatos süsse Reaktion auf die Baby-News ihrer Schwester

Hollywood–Verbot für eigenen Nachwuchs

Noch hat die 32–Jährige selbst keine Kinder, denkt aber schon an zukünftigen Nachwuchs und welche oberste Regel für ihre Kinder gelten werde in Bezug auf eine eigene Hollywood–Karriere: «Ich würde sagen: ‹Lass uns Musiktheorie studieren und dich auf den Tag vorbereiten, an dem du 18 wirst, denn davor wird es nicht passieren›. Nicht, weil ich nicht an dich glaube oder dich nicht liebe oder nicht möchte, dass du glücklich bist, sondern weil ich möchte, dass du eine Kindheit hast. Die Kindheit, die ich nicht hatte», betonte sie gegenüber «The Hollywood Reporter» im August.