Demi Moore feiert mit «Two and a Half Men»-Star Jon Cryer

«Die Branche hat negativ darauf reagiert»

In dem Dokumentarfilm interviewt Andrew McCarthy Freunde und ehemalige Co–Stars wie Lowe, Molly Ringwald (56), Estevez, Moore und andere Stars, die in den 1980er Jahren in Filmen mitspielten, die bei einer bestimmten Altersgruppe so beliebt waren, dass ein Artikel im «New York Magazine» sie im Juni 1985 als «The Brat Pack» bezeichnete.