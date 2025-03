Demi Moore feiert trotz Oscar-Niederlage mit ihren Töchtern

Trost–Party nach der Enttäuschung

Nachdem Moore bei den Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards und Critics Choice Awards für ihre schauspielerische Leistung in dem Horrorfilm ausgezeichnet wurde, überraschte die Niederlage bei den Oscars viele. Zahlreiche Unterstützer machten ihrem Ärger über Moores ausbleibende Würdigung bei der Preisverleihung in den sozialen Netzwerken Luft. Auf X, Instagram, Reddit und in den Kommentarspalten vieler Medienberichte über die Gewinner der Oscar–Nacht ist der Protest gross, weil nicht Moore, sondern «Anora»–Darstellerin Mikey Madison (25) die Trophäe entgegennehmen durfte.