Demi Moore ist die «Schönste der Welt» - mit 62 Jahren

Eine besondere Ehre für Hollywoodstar Demi Moore (62): Das US–Magazin «People» kürt die Schauspielerin zur «Schönsten Frau der Welt». Auf der Titelseite prangt die Überschrift «World‹s Most Beautiful: Of Course It›s Demi!» – eine Hommage an eine Frau, die schon lange als Schönheitsikone gilt, aber jetzt, in ihren 60ern, authentischer denn je wirkt.