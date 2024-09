Demi Moore: Strahlender Auftritt mit ihren drei Töchtern

Die drei stammen aus Moores Ehe mit Actionstar Bruce Willis (69), mit dem sie von 1987 bis 2000 verheiratet war. Während Moore danach keine Kinder mehr bekam, hat Willis mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming–Willis (46) zwei weitere Töchter. Der Clan gilt als Beispiel einer funktionierenden Patchworkfamilie, die auch angesichts von Bruce Willis' schwerer Erkrankung fest zusammenhält. Erst vor wenigen Tagen sprach Demi Moore in der Talkshow von Drew Barrymore (49) über ihren an Demenz erkrankten Ex–Mann. Er befinde sich in einem «stabilen Zustand» und sie versuche, ihn so oft es geht zu besuchen. «Ich schätze die Zeit, die wir alle miteinander verbringen, sehr.»