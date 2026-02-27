Demi Moore überrascht in Mailand mit völlig neuem Look

Giannetos sprach über die Inspiration des neuen Looks: «Ich wollte Demi für Demnas Show einen sehr gewagten und modischen Look verpassen. Er ist von den Silhouetten der neuen Kollektion inspiriert», wird er von «People» zitiert. «Ich fand, dass ein toller, kurzer Bob, der über die Schultern fällt, mit dieser sehr glatten, nassen Textur perfekt zu ihrem Look passen würde. Das ist eine grosse Veränderung für Demi – so haben wir sie noch nie gesehen! Sie sieht sehr cool, lässig und modern aus. Und es unterstreicht ihre Persönlichkeit.»