Demi Moore überrascht mit neuem Bob bei Gucci-Show in Mailand

Pikant an der Verwandlung: Noch vor Kurzem hatte Moore jede Absicht, sich von ihren langen Haaren zu trennen, weit von sich gewiesen. In einer Pressemitteilung für eine Haarpflegemarke, deren globale Markenbotschafterin sie ist, erklärte sie: «Es liegt eine echte Freiheit darin, dein Haar einfach sein zu lassen und es deine Geschichte erzählen zu lassen.» Schönheit bedeute für sie, authentisch zu sein und sich selbst anzunehmen. Gegenüber dem «People»–Magazin bekräftigte die Oscar–nominierte Schauspielerin zudem, dass ihre langen Haare sich am meisten «nach ihr anfühlten».