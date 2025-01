Demi Moore und mehr: Die Siegerinnen und Sieger der Golden Globes

«Oh wow. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich stehe gerade einfach unter Schock. Ich mache das schon so lange, seit über 45 Jahren, und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspieler etwas gewonnen habe», sagte Moore in ihrer Rede. «Ich bin einfach so demütig und so dankbar.» Auch ihre Familie freute sich mit: In einem auf Instagram geposteten Video ist zu sehen, wie ihre drei Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah Willis (30) die Preisvergabe am Fernseher verfolgten und dann laut in Jubel ausbrachen.