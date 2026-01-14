Demi Moores nächstes Kapitel: Sie wird Beauty-Botschafterin

Moore hat in ihrer Karriere immer wieder die Grenzen des Haarstylings ausgelotet – vom rasierten Kopf in «Die Akte Jane» bis zu ihrem heute ikonischen, langen schwarzen Haar. Ihr Look wurde dabei stets zum Ausdrucksmittel für Selbstbewusstsein und Wandel. Genau das betont die Schauspielerin auch selbst: «Mein Leben war geprägt von Liebe, Wachstum und neuen Erfahrungen – und mein Haar war all die Zeit an meiner Seite», erklärt sie laut Pressemitteilung von Kérastase. «Ich glaube, Haar trägt eine ganz besondere Energie in sich: unsere Erlebnisse, unser Selbstbewusstsein und unsere Individualität.»