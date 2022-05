Demonstrantin stürmt roten Teppich in Cannes

Präsident Selenskyj spricht vor Cannes-Gästen

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beschlossen die Veranstalter der Filmfestspiele, russische Delegationen in diesem Jahr von der Veranstaltung auszuschliessen. Am Dienstag (17. Mai) wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) per Video zugeschaltet und sorgte für tosenden Applaus bei den Anwesenden der Festspiele. «Wir werden weiterkämpfen. Wir haben keine andere Wahl, als weiterhin für unsere Freiheit zu kämpfen», soll der 44-Jährige laut «Variety» gesagt haben.