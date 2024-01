«Den hasch im Sack»: «Die Bachelors» treffen erstmals aufeinander

Die Verdoppelung des Bachelors reicht nicht. In der neuen Staffel gibt es noch eine gravierende Änderung. Bevor es nach Kapstadt geht, lernen Dennis und Sebastian ihre Rosenanwärterinnen in Deutschland kennen. Jeder Bachelor darf/muss zu 15 Blitz–Dates. Dabei hat er aber nur elf Rosen. Eine erste Selektion also. Die Auswahl der Frauen ist für den Verlauf der Staffel aber nicht bindend. Eine Teilnehmerin, der Dennis eine Rose übergab, kann sich also später auch für Sebastian entscheiden. Und vice versa.