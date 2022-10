Den Stress bekämpfen: Drei Atemübungen für mehr Entspannung

Bauchatmung

"Auch für diese Übung nehmen Sie eine ruhige Position ein - das kann im Liegen, Stehen oder Sitzen sein. Am besten die Augen schliessen und eine Hand auf den Unterbauch legen. Nun die Atmung so vertiefen, dass sich die Bauchdecke mit jeder Einatmung hebt und mit dem Ausatmen wieder senkt. Das geht im Alltag übrigens auch super zwischendurch - zum Beispiel im Büro, in der Bahn, wenn Sie in einer Warteschlange stehen oder während Sie einen Film ansehen. Sie können die Übung so lange durchführen, wie Sie möchten. Forschende gehen davon aus, dass solche Atemübungen deshalb so entspannend, erholsam und beruhigend sind, weil sie den Parasympathikus aktivieren. Das ist ein Teil unseres autonomen Nervensystems, der für Ruhezustände in Körper und Geist verantwortlich ist."