Denis Villeneuve: Dritter Teil soll sein letzter «Dune»-Film werden

Noch ist nicht bekannt, wann die Fortsetzung in Produktion gehen wird. Villeneuve hat in einem neuen Interview mit «Vanity Fair» aber betont, dass er danach nicht mehr in die «Dune»–Welt zurückkehren werde: «Passen Sie auf, wenn ‹Dune: Messiah› entsteht, werde ich viele Jahre auf Arrakis verbracht haben, und ich würde gerne etwas anderes machen», betonte er darin.