Denise Richards: Mann schiesst auf Auto der Schauspielerin

Für die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film «Angels Fallen: Warriors of Peace» fuhren Denise Richards (51) und ihr Ehemann Aaron Phypers (46) am Montag (14. November) ins Popsicle Studio in Los Angeles. Auf dem Weg dorthin war das Schauspielerpaar in eine Schiesserei verwickelt, wie «TMZ» mitteilt.