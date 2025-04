Denise Richards: Wie ihr die Scheidung von Charlie Sheen geholfen hat

So hat die Scheidung Denise Richards' Einstellung beeinflusst

Tatsächlich war die Scheidung des Hollywoodpaares – wie zu erwarten – ein vieldiskutiertes Thema. Davor habe sie immer versucht, anderen Menschen zu gefallen, doch das habe sich geändert. «Ich denke, dass ich vor meiner Scheidung und vor dem ganzen Mist in der Boulevardpresse immer so ein People Pleaser war und alles richtig machen wollte und die richtigen Dinge sagen wollte und vorsichtig sein wollte, was ich in Interviews sage.»