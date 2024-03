Denise Richards: Zu Ostern ist Charlie Sheen bei ihr willkommen

Kochen und Eiersuche

Sie freue sich darauf, mit der ganzen Familie und vielen Freunden zusammen zu feiern, betonte Denise Richards. An Feiertagen stünde dann auf jeden Fall gemeinsame Zeit in der Küche auf dem Plan: «Wir lieben es zu kochen.» Auch eine Eiersuche gehört zum Programm. «Meine grösseren Mädchen sind zwar schon älter, aber es macht ihnen Spass zu sehen, wie ihre kleine Schwester immer noch Spass am Osterhasen und an der Ostereiersuche hat.»