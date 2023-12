«Denkpause» statt Ende: Geht es mit «Wetten, dass..?» bald weiter?

Zu einem weitaus überraschenderen Gerücht bezog derweil Gottschalk selbst vor wenigen Tagen in seinem Podcast «Die Supernasen» Stellung. So sprach ihn Kollege Mike Krüger (72) darauf an, dass er gelesen habe, man hätte die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) in den Kreis der potenziellen Nachfolger aufgenommen.