«Denn sie wissen nicht, was passiert»: So geht es mit der Show weiter

Eine Woche zuvor, am 6. Dezember, wird Thomas Gottschalk (75) seinen Abschied aus der Sendung feiern. Nach sieben Jahren und 47 Folgen wird der Moderator ein letztes Mal in der Liveshow zu sehen sein. Für ihn werde es «auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer grossen Samstagabendshow sein», wie der Sender erklärt. Weiter heisst es: «Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment–Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi–Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live–Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt.»