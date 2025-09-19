Dennis Diekmeier über krebskranke Tochter: «Sie will doch nur leben»

Mit ihrer Krankengeschichte, die das Paar bei Instagram teilt, möchte die Familie ausserdem anderen betroffenen Menschen, vor allem Kindern, Kraft geben. «Ich glaube, das ist sehr wichtig.» Das Paar hat einen Verein gegründet, um Spenden zu sammeln, die betroffenen Familien helfen soll, sich Glücksmomente für ihre erkrankten Kinder leisten zu können. Auch sein Wissen, wie man eine derartige Erkrankung erkennt, teilt Diekmeier: «Ihr Gesicht wurde sehr dick, obwohl sie sportlich ist, jeden Tag reitet. Dann bekam sie auf einmal überall Haare, ihre Stimme wurde tiefer. Wir dachten: Das kann doch nicht normal sein.» Die Ärzte sagten, es sei die Pubertät.