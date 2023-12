Denzel Washington als Hannibal: Film sorgt in Tunesien für Empörung

Doch Hayet Ketat Guermazi denkt gar nicht daran, gegen Netflix in den Ring zu steigen. Im Gegenteil. «Es ist Fiktion. Es ist ihr Recht, zu tun, was sie wollen», sagte sie laut der französischen Zeitung "Le Monde«. »Hannibal ist eine historische Figur, auch wenn wir alle stolz darauf sind, dass er Tunesier war". Der Ministerin ist wichtiger, dass Netflix in Tunesien dreht, um den Filmstandort zu stärken.