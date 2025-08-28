Denzel Washington schaut keine Filme: «Ich gehe nicht ins Kino»

Auch seine beiden Oscars, die er 1990 für den Film «Glory» und 2002 für «Training Day» einheimste, interessieren Washington nur wenig, wie er Anfang August bei einem Auftritt bei "Jake's Takes« sagte: »Ich mache das nicht für die Oscars. Solche Sachen interessieren mich wirklich nicht. Ich mache das schon lange und es gab Zeiten, da habe ich gewonnen, als ich nicht hätte gewinnen sollen, und nicht gewonnen, als ich hätte gewinnen sollen."