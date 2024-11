Denzel Washington: Vor der Rente übernimmt er «Black Panther»-Rolle

Der zweifache Oscarpreisträger sprach in der australischen «Today Show» über seine kommenden Filme. Er erklärte, dass es bei der Auswahl der Projekte für ihn heute «auf den Filmemacher ankommt» und er «nur daran interessiert ist, mit den Besten zu arbeiten». Er wisse nicht, wie viele Filme er noch machen werde, sagte der 69–Jährige, der nun in Ridley Scotts (86) «Gladiator II» in die Kinos kommt: «Wahrscheinlich nicht so viele. Ich möchte Dinge tun, die ich noch nicht getan habe.»