Denzel Washington wollte Whitney Houston «beschützen»

Privat konnten weder Denzel Washington noch Kevin Costner Whitney Houston helfen. Der US–Star starb am 11. Februar 2012 im Alter von 48 Jahren. Sie ertrank in der Badewanne eines Hotels, Kokainmissbrauch und eine Herzkrankheit sollen zu ihrem Tod beigetragen haben. Im Laufe ihrer Karriere litt Houston an ihrer Rolle, privat und in der Öffentlichkeit. «Mit dem Ruhm kommt die Angst. Sie hat Whitney am Ende zu Fall gebracht», erinnerte sich Kevin Costner bei ihrer Beerdigung.