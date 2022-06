Depeche Mode geben Andy Fletchers Todesursache bekannt

Über Ort und Grösse der Veranstaltung verraten die beiden Briten immerhin so viel: «Andy wurde in einem Raum gefeiert, der voll war mit vielen seiner Freunde und seiner Familie, unserer unmittelbaren DM-Familie und so vielen Menschen, die Andys und unser Leben über die Jahre hinweg berührt haben.» Es sei eine ganz besondere Art und Weise gewesen, sich an Andy zu erinnern und ihn zu verabschieden, so Gahan und Gore weiter.