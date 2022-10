Die Daten der «Memento Mori World Tour»

Zum ersten Mal seit fünf Jahren werden Gahan und Gore dann ab dem März 2023 wieder live auf der Bühne stehen. Die «Memento Mori Welttournee» startet am 23. März in Sacramento, Kalifornien. Auch für Deutschland sind Auftritte geplant. So stoppen Depeche Mode am 26. Mai 2023 in Leipzig, am 4. und 6. Juni in Düsseldorf, am 20. Juni in München, am 29. Juni in Frankfurt und am 7. Juli in Berlin. Alle Tourdaten listet bereits die offizielle Webseite der Band.