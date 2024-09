Der Alltag hat uns wieder: So entkommen Sie der Post-Urlaubsdepression

Besonders in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, neigen wir dazu, uns zu vernachlässigen, was in einem Teufelskreislauf enden kann. Achten Sie also besonders jetzt darauf, gut zu sich zu sein. Ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft, eine Joggingrunde im Park oder eine Yoga–Session können Wunder wirken. Das hilft nicht nur, den Kopf frei zu bekommen, sondern setzt auch Endorphine frei, die für gute Laune sorgen.