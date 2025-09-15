«Der Alltag ist einfach eine Sau»: Tobias Moretti über Ehe und Familie

Tobias Moretti (66) blickt nach fast 30 Jahren auf seine Ehe mit Gattin Julia (54) zurück. «Das Wichtigste ist, dass man bei all den Rollen, die man im Laufe des Lebens bekommt, als Eltern, bei der Arbeit, im Zusammenleben, immer noch ein Liebespaar bleibt», sagte er der Wochenzeitung «Die Zeit». Die grösste Herausforderung ist für den Schauspieler das gewöhnliche Leben: «Der Alltag ist einfach eine Sau, und man muss schauen, dass der nicht alles auffrisst».