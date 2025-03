«Der Alte»-Star Rolf Schimpf mit 100 Jahren gestorben

Rollen in bekannten Krimi–Formaten

In der Reihe verkörperte er von 1986 bis 2007 die Titelrolle des Kriminalhauptkommissars Leo Kress. Nach 222 Folgen verabschiedete er sich von der Serie. Danach hatte er noch einmal einen Gastauftritt. Schimpf war auch in «Derrick», «SOKO München» oder in mehreren «Tatort»–Filmen zu sehen. Geboren wurde er 1924 in Berlin. Nach einer kaufmännischen Ausbildung widmete er sich einer Schauspielausbildung und mehreren Theaterengagements. 1984 übernahm Schimpf die Hauptrolle in der sechsteiligen ZDF–Serie «Mensch Bachmann», deren Produzent Helmut Ringelmann (1926– 2011) ihm zu seiner Rolle in «Der Alte» verhalf.