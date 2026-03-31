«Der Alte»: Stephanie Stumph drehte «bis zum achten Monat»

Im Mittelpunkt der Episode «Blaue Stunde» steht das grosse Thema Pflege. Auch hier spricht Stephanie Stumph aus eigener Erfahrung. «Meine Oma hatte mehrere Schlaganfälle und war lange bettlägerig. Meine Mutter hat sich damals jeden Tag im Pflegeheim um sie gekümmert. Ich habe sehr bewusst erlebt, was das psychisch und körperlich für Angehörige bedeutet.» Auch eine gute Freundin von ihr habe ihren Vater über lange Zeit gepflegt, obwohl sie selbst zwei kleine Kinder hatte. «Das ist ein harter Teil des Lebens», sagt sie. Diese Zerrissenheit für die Angehörigen sei enorm: «Kümmere ich mich jetzt um mein Kind oder fahre ich noch zum pflegebedürftigen Elternteil?» Umso wichtiger sei es, «sich ein Netz aufzubauen, Aufgaben abzugeben und nicht völlig Raubbau an sich selbst zu betreiben», so Stumph.