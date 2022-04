«Der Alte - Tod am Kliff»: Jan-Gregor Kremp erklärt sein Abnehm-Rezept

Interessant ist in dem Krimi aber auch die Tatsache, dass der neue «Alte», der ab dem kommenden Jahr übernehmen wird, in diesem Film ebenfalls schon mitspielt. Ob Jan-Gregor Kremp und Schauspieler Thomas Heinze (58, «Tatort: Vier Jahre») bei den Dreharbeiten schon wussten, dass Heinze sein Nachfolger wird, erzählt Kremp im Interview mit spot on news. In «Der Alte - Tod am Kliff» ist ausserdem eindrucksvoll zu sehen, dass der langjährige Hauptdarsteller sein Gewicht hält, nachdem er 20 Kilo abgenommen hat. Das Geheimnis hinter seinem Abnehmerfolg hat er im Gespräch verraten.