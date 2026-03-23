«Der Astronaut»: Traumstart für Sandra Hüller an den Kinokassen

«Der Astronaut» weltweit erfolgreich

«Der Astronaut – Project Hail Mary» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autor Andy Weir (53), der bereits die Vorlage zu «Der Marsianer – Rettet Mark Watney» mit Matt Damon (55) in der Hauptrolle verfasst hatte. Hüller spielt die Figur Eva Stratt, eine strenge ESA–Mitarbeiterin, die auf der Erde versucht, eine komplexe Raumfahrtmission zu einem anderen Stern zu organisieren. Ziel ist nicht weniger als die Rettung unserer Sonne – und damit auch die Rettung allen Lebens auf der Erde. Gosling verkörpert den Molekularbiogen Ryland Grace, der eher unfreiwillig zum Astronauten und potenziellen Weltretter wird und in allerlei kosmische Abenteuer verwickelt wird.